2020/09/23 | 09:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 ساعة

وزارة المالية تنفي صدور مذكرة اعتقال بحق طيف سامي

منذ 15 ساعة

امانة بغداد تعلن عن خطة جديدة لازالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة

منذ 16 ساعة

الصحة تسجل 4724 اصابة و 57 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 16 ساعة

امانة بغداد تعلن عن تجديد شبكات الماء الصافي في (٥ ) محلات سكنية

منذ 17 ساعة

النزاهة: عازمون على ردع الفاسدين وتوفير الضمانات للمتهمين في التحقيق

منذ 18 ساعة

بالوثيقة..



مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي والثالث المتوسط

منذ 18 ساعة

تسجيل 636 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كردستان

منذ 21 ساعة

امانة بغداد: اصلاح تخسف عملاق ونصب ماكنة الدلو في 9 مواقع بالاعظمية

منذ 24 ساعة

الرافدين يعلن شمول منتسبي الاستخبارات ومديرية مكافحة الارهاب بالسلف الشخصية

منذ يوم واحد

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”432″ المسجلة اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد انواع القروض والسلف التي تمنح لمنتسبي الدفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد انواع القروض والسلف التي تمنح لمنتسبي الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).