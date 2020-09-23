2020/09/23 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – رجح مستشار رئيس الوزراء عبد الرحمن الجبوري ، استفادة الجانب الاميركي من الحملة التي شرع فيها رئيس الوزراء لمحاربة الفساد، مبينا ان الحملة مستمرة ولا توجد فيها انتقائية.وقال الجبوري في تصريح لموقع الجزيرة اطلعت عليه المستقلة اليوم الاربعاء، ان “الأدلة هي التي تقود إلى اتهام الأشخاص، في حين أن الدولة لديها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي : الحملة ضد الفساد مستمرة ولا يوجد انتقائية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي : الحملة ضد الفساد مستمرة ولا يوجد انتقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).