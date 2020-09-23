خبير يؤكد .. العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل

2020/09/23 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – بين الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل، لافتا الى ان الحكومة ستلجأ للاقتراض مجددا وسط ضغط جماهيري ومناشدات بتنفيذ مطالب الشعب.وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “جائحة كورونا لم تنته وسوق النفط سيحتاج الى وقت اكبر من اجل ان […]

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