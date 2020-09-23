العمل تبحث مع البنك الدولي الحصول على القرض الطارئ للمناطق المحررة

2020/09/23 | 10:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، انها ماضية في بلورة الاجتماعات مع البنك الدولي للحصول على مشروع القرض الطارئ للمناطق المحررة.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/، ان ” الوزارة بحثت خلال اجتماعها مع لجنة العمل النيابية مشروع القرض الطارئ للمحافظات المحررة ومتابعة اليات التطبيق من قبل اللجنة “.

وأضاف باهض، أن “وزارة العمل بدأت الاجتماعات مع البنك الدولي للعمل على انجاح المشروع والحصول على القرض الذي من المؤمل ان يصل الى 200 مليون دولار”, مبينا ان “المرحلة الاولى من القروض توزع بين المستفيدين بواقع الف قرض، مقسمة الى ثلاث فئات ثمانية الاف دولار، وخمسة الاف دولار، وثلاثة الاف دولار بحسب نوع المشروع “.

وبين باهض، ان “الوزارة مستمرة بالعمل لتشغيل الشباب واعطائهم الفرص الكفيلة بتحقيق دخول مالية لهم وخلق فرص أخرى للعمل”.



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