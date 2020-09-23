محافظ البنك المركزي يبحث مع النقد الدولي مساعدة العراق

2020/09/23 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف مع صندوق النقد الدولي مساعدة العراق.

وذكر البنك المركزي في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن"المحافظ مصطفى غالب مخيف عقد اجتماعاً بطريقة الاتصال المرئي مع صندوق النقد الدولي، وتمت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق واستعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي".

واضاف البيان أن" فريق الصندوق قدم التهاني للمدير التنفيذي للصندوق حازم الببلاوي ولمحافظ البنك المركزي لمناسبة تسنمهما منصبيهما .

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