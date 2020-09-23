بعد تهديدات القاعدة لـ

2020/09/23 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مئة وسيلة إعلامية في فرنسا الأربعاء، رسالة مفتوحة تدعو إلى التعبئة لصالح حرية التعبير دعما لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة التي تعرضت للتهديد مجددا من قبل تنظيم "القاعدة" منذ إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

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