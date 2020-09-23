المنافذ: ضبط تلاعب في وصف البضاعة بمنفذ زرباطية الحدودي

2020/09/23 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

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منفذ زرباطية

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن ضبط تلاعب في وصف البضاعة بعجلة محملة بمادة (طابوق زينة) في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وذكر إعلام الهيئة في بيان اليوم، 23 أيلول 2020، انه تم ضبط عجلة محملة بمادة (طابوق زينة) وبحمولة إجمالية (39 طنا)حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي، مبينا أن "العجلة تم ضبطها خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري، حيث تبين عند تدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة أن المادة المحملة طابوق عادي خلافا لمضمون المعاملة وممنوع استيرادها دعما للمنتح المحلي".

وأشار البيان إلى انه تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ر.إ

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