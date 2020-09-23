2020/09/23 | 10:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير بدأ جهاز مكافحة الإرهاب، الأربعاء، عملية أمنية وسط العاصمة بغداد بحثًا عن منفذي الهجمات الصاروخية.

وقال ضابط في الشرطة لـ"الترا عراق"، 23 أيلول/سبتمبر، إن "قوات من جهاز مكافحة الإرهاب انتشرت منذ ساعات الفجر الأولى في مناطق وسط العاصمة بغداد".

وأضاف الضابط مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أن "قوات الجهاز قطعت الشوارع الفرعية في منطقة الجادرية (الزوية)، وبدأت عمليات تفتيش بحثًا عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط عدة قذائف هاون على المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، 22 أيلول/سبتمبر، أن "ثلاث قذائف هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجرًا ولَم تسجل خسائر أو أضرار".

وأضاف البيان، أن "القذائف أطلقت من "منطقة الكرادة (الزوية) مجاور إعدادية العرفان".

اقرأ/ي أيضًا:

أبرزهم الساعدي ويار الله..



ترقيات من الكاظمي لضباط في 3 جهات أمنية

بعد تصريحات الكاظمي..



عبد الوهاب الساعدي يعد بـ "عمليات نوعية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور| جهاز مكافحة الإرهاب يطارد "مطلقي الكاتيوشا" في قلب بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور| جهاز مكافحة الإرهاب يطارد "مطلقي الكاتيوشا" في قلب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).