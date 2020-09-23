وزير الداخلية يصدر أمراً بشأن ترقية منتسبين

2020/09/23 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتابع باهتمام كبير المواضيع الإدارية خاصة التي تتعلق بحقوق المنتسبين، وعليه وجهنا المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية بإصدار الامر الاداري ذي العدد 94482 في 20/9/2020 والمتضمن منح المراتب المنسوبين الى (( وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ، فرقة الرد السريع ، مديرية امن الافراد ، المعهد العالي ، مديرية التدقيق المركزي ، قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ))المدد المثبتة لإكمال نقص المدة الاصغرية للترقية ضمن جدول ( تموز/2020)، نسأل الله أن يكلل عملهم بالنجاح.عثمان الغانميوزير الداخلية

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