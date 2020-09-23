أنباء عن إصابة وزيرة الهجرة بكورونا

2020/09/23 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت أنباء بإصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب بفيروس كورونا.وفيما اذا تأكدت هذه الإصابة فانها ستكون الأولى بين وزراء حكومة مصطفى الكاظمي.وتسبب الوباء بوفاة وإصابة العديد من المسؤولين ورجال الأمن والشخصيات العامة والرياضية والفنية فضلا عن عشرات الآلاف من أبناء الشعب العراقي.عمار المسعودي

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