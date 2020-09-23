ديالى تعلن تسجيل ٦٨ اصابة جديدة بكورونا

2020/09/23 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل٦٨ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ٣٢٧مسحة جديدة تبين بان ٦٨منها موجبة اي مصابة بينها ٢للكوادر الصحية”.

واضاف العزاوي،ان”٥١حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما لم تسجل حالة وفاة واحدة”.

واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى ٨٧٣٠حالة فيما حالات الشفاء بلغت ٨٢٣٠وحالات الوفاة ١٩٨حالة”.

وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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