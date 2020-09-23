ناسا تحذر من اقتراب خمسة كويكبات باتجاهنا

2020/09/23 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..حذرت ناسا من خمسة كويكبات تقترب من الأرض هذا الأسبوع، بعد أيام فقط من إعلان وكالة الفضاء اليابانية أنها ستوسع مهمتها لصيد الكويكبات.وفي 21 سبتمبر، يمر كل من 2020 RQ6 و2020 SJ2 قرب الأرض، على مسافات 1.2 و1.4 مليون كم على التوالي.وقبل أن يتنفس أي شخص الصعداء، من المتوقع أن تحلق 3 أجسام فضائية أخرى قريبة من كوكبنا، في 22 سبتمبر.



ويتحرك الأكبر من الثلاثة (بقطر 50 مترا)، واسمه 2020 RD5، بسرعة 61000 كم في الساعة، على مسافة آمنة تبلغ أربعة ملايين كم.ويظهر في الجزء الخلفي 2020 RB6 (طوله 27 مترا)، بسرعة مذهلة تبلغ 71000 كم في الساعة، ومن المقرر أن يعبر قرب كوكبنا على مسافة “قريبة” تبلغ 2.5 مليون كم.وفي الوقت نفسه، فإن صائد الكويكبات الياباني “هايابوسا 2″، الذي هبط بنجاح على الكويكب “ريوغو”، وأطلق عليه رصاصة متخصصة من أجل الحصول على عينات لتحليلها على الأرض، فقد يوسع مهمته ويلامس صخرة فضائية أخرى.ومن المقرر أن تعود العينة الأولية إلى الأرض في ديسمبر، مع هبوط مخطط له في أستراليا.ومع ذلك، أكدت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في مؤتمر صحفي أواخر الأسبوع الماضي، أن المهمة ستمدد وسيتجه المسبار إلى كويكب 1998 KY26، الواقع ما بين كوكب الزهرة والمريخ.انتهى / 25م

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