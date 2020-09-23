وزير الزراعة لـ/نينا/: سنسيطر على تهريب المحاصيل الزراعية قريبا.. ووجهنا بمتابعة الاسواق لمصادرة المواد المهربة

2020/09/23 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، انه سيتم السيطرة على عمليات تهريب المحاصيل الزراعية قريبا جدا.وقال الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "وزارة الزراعة تصدر روزنامة زراعية بين فترة واخرى، حيث ان اي محصول فيه اكتفاء ذاتي لن نسمح باستيراده قطعيا"، مبينا ان "هناك تنسيقا مع المنافذ الحدودية، .واشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد عندما زرنا المنافذ، على موضوع منع استيراد المحاصيل التي داخل الروزنامة الزراعية".واضاف ان "عمليات تهريب المحاصيل الزراعية وادخالها للعراق من منافذ غير رسمية سيتم السيطرة عليها قريبا جدا"، لافتا الى "اننا وجهنا دوائر الوزارة بالتنسيق مع الجريمة الاقتصادية والمحافظين بالقيام بجولات مفاجئة في الاسواق والمخازن لغرض وضع الاجراءات القانونية على المهربين ومصادرة المواد الداخلة بصورة غير شرعية"./انتهى10

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