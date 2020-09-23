السوداني يجدد دعوته لتأسيس شركة وطنية للإتصالات

2020/09/23 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ جدد النائب المهندس محمد شياع السوداني دعوته إلى تأسيس شركة وطنية للإتصالات تأخذ على عاتقها تقديم خدمات الجيل الرابع فضلا على تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال لتكون منافسة الشركات العاملة في البلاد .وأشار السوداني الى أن دعواته المتكررة تأتي من منطلق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.



وقال أنه _ولغرض الخروج من المشكلة التي وضعتنا بها هيأة الإعلام والإتصالات بقرار التجديد لشركات متلگئة وغير ملتزمة بالقوانين وما جاء من التزامات تعاقديه _ قدم مقترحين بصورة رسمية إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإتصالات تضمن الأول منهما تأسيس شركة وطنية مختلطة تأخذ على عاتقها تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال مع خدمات الجيل الرابع بعد منحها الترددات والرخصة من هيأة الإعلام والإتصالات فيما ثضمن المقترح الثاني الآلية الصحيحة والمنصفة لغرض التجديد عبر فتح باب المنافسة أمام مختلف الشركات للحصول على أفضل خدمة للمواطن وأكثر منفعة للدولة بما يؤدي إلى تعظيم الموارد.



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