محافظ البنك المركزي يبحث مع فريق صندوق النقد الدولي التعاون الثنائي

2020/09/23 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف عبر اجتماع بطريقة الاتصال المرئي مع صندوق النقد الدولي التعاون الثنائي .وذكر بيان للبنك ،ان " الجانبين بحثا خلال الاجتماع المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق واستعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي".كما قدم فريق الصندوق تهاني المدير التنفيذي للصندوق حازم الببلاوي لمحافظ البنك المركزي لمناسبة تسنمه المنصب ./انتهى8

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