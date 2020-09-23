2020/09/23 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل، لافتا الى ان الحكومة ستلجأ للاقتراض مجددا.

وقال الكناني في تصريح صحفي ان “جائحة كورونا لم تنته وسوق النفط سيحتاج الى وقت اكبر من اجل ان يتعافى وقد يحتاج ذلك الى اكثر من عام”.

واضاف ان “اعتماد العراق على النفط في رفد الموازنة سيؤدي الى ديون اضافية وطلب الحكومة للاقتراض مجددا، وقد تلجأ الى احداث تغييرات في موازنة العام المقبل، كما انها ستتاخر بتسليمها الى البرلمان”.

وبين ان “استمرار الوضع الراهن ينذر بافلاس خزينة العراق، ومن الافضل التوجه نحو الايرادات غير النفطية كالعقارات وبيع الاراضي على المواطنين وفتح باب الاستثمار بالبنى التحتية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يحذر من أزمة مرتقبة ويطالب الحكومة باللجوء لـ”بيع الاراضي”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يحذر من أزمة مرتقبة ويطالب الحكومة باللجوء لـ”بيع الاراضي”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).