دعوات نيابية لتفعيل دور المحكمة الجنائية لادانة جرائم أميركا في العراق

2020/09/23 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الأربعاء، ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية العراقية العليا لإدانة جميع الجرائم التي ارتكبتها واشنطن بحق الشعب العراقي.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب اتم القراءة الأولى لتعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005 لإدانة جميع الدول والمنظمات التي ارتكبت ابشع الجرائم بحق شعبنا”.وأضاف أن “أمريكا نفسها شرعت قوانين جديدة يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفيدرالية ضد حكومات أجنبية وعربية والمطالبة بالتعويض”، مبينا أن “القانون لو تم تمريره ستكون له عواقب هائلة على الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة والسعودية وغيرها من الدول الاخرى التي ساهمت بدخول الارهاب إلى العراق”.وأشار الموسوي إلى أن “الهدف من تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا هو إدانة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية منذ عام 2003ولغاية يومنا هذا وعلى رأسها أمريكا”.



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