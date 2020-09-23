كانت... ولا زالت... وستبقى... - محمد الحنفي

2020/09/23 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي هي فلسطين...كانت...هي فلسطين...لا زالت...هي فلسطين...ستبقى...رغم أنف...صهاينة التيه...رغم أنف...الأعراب الخونة...°°°°°°ففلسطين صامدة...وشعب فلسطين...يقاوم...صهاينة التيه...خيانة الأعراب...والصمود...يتقدم...يتطور...لا يتراجع...°°°°°°والمالكون الأمر...خانوا...كل شعوب العرب...وبخيانتهم...استرجعوا...

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