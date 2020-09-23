الأحزاب السياسية على الساحة العراقية ودورها في بناء المجتمع وسعادته واستقراره - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/23 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الإنسان نتاج البيئة الاجتماعية وظروفها التي يعيش بها ومن خلالها القيم التي يتعامل بها مع الآخرين، وهذه القيم هي مجموعة متمحورة بالعوامل الاجتماعية والطبيعية التي يعيشها الإنسان ويتأثر بها أبناء مجتمعه، تكون ضوابط والتزام تدفع الإنسان وتحفزه في السلوك والتصرف حسب التقاليد والعادات والقيم التي يعيشها ويتأثر بها المجتمع (مادية وروحية).



وبما أن الإنسان مجموعة من الأحاسيس والشعور التي تعتبر قيم اجتم ......





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