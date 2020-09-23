إن شالله ينجّيك يا ولدي… تقولُ مصرُ للرئيس - فاطمة ناعوت

2020/09/23 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت أوقفَ موكبَه الرئاسيّ حتى تمرَّ السيدةُ المُسنّة.



ولما وجدها تتعثَّرُ في خُطوها، ودثارُ الوهن يُدثِّرُها، ترجّلَ وأخذ بيديها، وسألها ما بها؟ فأجابته، في فضفضة الموجوع: “عندي قلب وسكر وضغط وكبد، والمستشفيات مقبلتنيش يا ولدي!” وهمّت بالمضيّ لحال سبيلها، وهي لا تعلّم أنّ مَن بثّتْ إليه همومَها رئيسُ وطنها.



فالكماماتُ تخفي الوجوه، وأوجاعُ البدن تُلهي عمّا سواها.



لكنّ الرئيس لم يتركها تمضي، قبَّلَ جبين ......





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