توجيه من الغانمي حول ترقية منتسبي وزارة الداخلية

2020/09/23 | 10:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية بمنح المراتب المنسوبين الى عدد من الوكالات والفرق المدد المثبتة لإكمال نقص المدة الاصغرية للترقية.





وذكر الوزير في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 ايلول 2020)، انه "نتابع باهتمام كبير المواضيع الإدارية خاصة التي تتعلق بحقوق المنتسبين، وعليه وجهنا المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية بإصدار الامر الاداري ذي العدد 94482 في 20/9/2020".

واضاف الن "القراريتضمن منح المراتب المنسوبين الى (( وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ، فرقة الرد السريع ، مديرية امن الافراد ، المعهد العالي ، مديرية التدقيق المركزي ، قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ))المدد المثبتة لإكمال نقص المدة الاصغرية للترقية ضمن جدول ( تموز/2020)".

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