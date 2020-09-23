2020/09/23 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة كانت ستسجل 2.5 مليون وفاة بفيروس كورونا، مع تخطي البلاد 200 ألف وفاة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء عندما سئل عن عدد الوفيات: “أعتقد أنه أمر مخز، إذا لم نتصرف بالشكل الصحيح، لكان لدينا 2.5 مليون وفاة”.

وأضاف “كان على الصين أن توقف ذلك عند حدودها”.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف شخص يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ويأتي الرقم بعد ما يقرب من 7 أشهر من إعلان الولايات المتحدة عن أول وفاة بفيروس كورونا في أواخر فبراير(شباط) الماضي.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب كورونا، إلا أن اختلاف المنهجيات عبر الدول تجعل المقارنات غير دقيقة.

ورغم أن سكان الولايات المتحدة يمثلون أقل من 5 % من سكان العالم، فإنها سجلت حوالي 20 % من الوفيات المعروفة بسبب الفيروس.

كما تتصدر دول العالم بفارق كبير في عدد الإصابات بكورونا، بأكثر من 6.8 ملايين، تليها الهند، والبرازيل.

ولا يرضى كثيرون في الولايات المتحدة عن تعامل حكومة الولايات المتحدة مع الجائحة، إلا أن الرئيس ترامب، الذي يترشح لإعادة انتخابه في نوفمبر(تشرين الثاني)، أشاد برد فعل إدارته على الوباء، وألقى باللوم على وسائل الإعلام في المواقف السلبية.

وحسب جونز هوبكنز، بلغ إجمالي عدد الوفيات في العالم 967 ألفاً يوم الثلاثاء، والإصابات أكثر من 31 مليون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: كان على الصين أن توقف كورونا عند حدودها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: كان على الصين أن توقف كورونا عند حدودها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).