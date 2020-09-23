البنك المركزي يناقش مع صندوق النقد السياسة النقدية وخطط الضبط المالي

2020/09/23 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -ناقش محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ، مع صندوق النقد الدولي، تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي.وذكر البنك في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف عقد اجتماعاً بطريقة الاتصال المرئي مع صندوق النقد الدولي، وتم خلال […]

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