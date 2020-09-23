أسعار صرف الدولار و الذهب و النفط في الاسواق العراقية .. اليوم الاربعاء

2020/09/23 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -تنشر الوكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في الاسواق العراقية لليوم الأربعاء 23 – 9 – 2020.اسعار مكاتب الصيرفة: سعر بيع الدولار: 123,500 سعر شراء الدولار: 122,500 ———————————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 116,80 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 126,96 دولار الليرة […]

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