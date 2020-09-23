هل تسير المملكة العربية السعودية نحو التطبيع مع اسرائيل لكن بالطريقة الناعمة؟

2020/09/23 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إدخال تعديلات على الكتب المدرسية إلى التعريف بالتاريخ، تضغط السعودية عبر بوابة التقرب من اليهودية من أجل نوع آخر من التطبيع مع إسرائيل في ظل تمسكها بتأجيل إقامة علاقات رسمية مع الدولة العبرية.وقالت المملكة في وقت سابق إنها … Readmore

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