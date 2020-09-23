النائب الحداد يعتبر استمرار المفاوضات بين بغداد واقليم كردستان حققت اجواء ايجابية

2020/09/23 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد أن استمرار المفاوضات وعقد اللقاءات بين الوفود الرسمية القادمة من إقليم كوردستان والمسؤولين في الحكومة الاتحادية حققت أجواء إيجابية والعلاقات الثنائية بدأت تتحسن على المستوى “الأمني والاقتصادي”.ونقلت جريدة الصباح الرسمية … Readmore

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