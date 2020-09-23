الرافدين يوضح بشأن القروض والسلف الممنوحة لمنتسبي الدفاع

2020/09/23 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر مصرف الرافدين توضيحا، الاربعاء، بشأن انواع القروض والسلف التي تمنح للمنتسبين في وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف وحصولهم على الماستر كارد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى ديجيتال ميديا ان تي نسخة منه، اليوم (23 ايلول 2020)، ان "الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للمنتسبين في وزارة الدفاع هي ( سلف شخصية - سلف تكميلية - خدمة سلفني الشهرية - بطاقة تقسيط لسقف ائتماني يصل الى 5 ملايين - قروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية - قروض بسماية السكنية - قروض 50 مليون للبناء في قطعة ارض - قروض 50 مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية - قروض السيارات - قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون - سحب الراتب من اي مكان يتواجد فيه المنتسب عبر فروع المصرف او المكاتب المنتشرة في بغداد والمحافظات - تطبيق مصرف الرافدين على الموبايل لمعرفة الراتب والخدمات المصرفية الاخرى".

ودعا المصرف منتسبي وزارة الدفاع للاستفادة من تلك الخدمات عند توطين رواتبهم الكترونيا على المصرف.

ا.ح

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