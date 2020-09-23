2020/09/23 | 10:39 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت شرطة اربيل من الكشف عن الفاعلين في معظم الحوادث والجرائم خلال 6 اشهر
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة اربيل تعرض احصائيات بالجرائم المرتكبة خلال 6 اشهر) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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