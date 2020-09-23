شرطة اربيل تعرض احصائيات بالجرائم المرتكبة خلال 6 اشهر

2020/09/23 | 10:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة اربيل من الكشف عن الفاعلين في معظم الحوادث والجرائم خلال 6 اشهر

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