برشلونة يوضح حقيقة حسم صفقة نجم أياكس

2020/09/23 | 10:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أوضحت مصادر داخل برشلونة حقيقة حسم النادي الكتالوني لصفقة الأمريكي سيرجينيو دست، ظهير أياكس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وكانت قناة "TV3" الإسبانية، زعمت بالأمس أن برشلونة توصل لاتفاق مع أياكس لضم دست مقابل 20 مليون يورو، بجانب 5 ملايين يورو كمتغيرات إضافية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مصادر داخل برشلونة نفت أنباء حسم الصفقة لصالح النادي الكتالوني، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين.

يذكر أن بايرن ميونخ يعد أبرز منافسي برشلونة على حسم صفقة نجم أياكس هذا الصيف.

وأفسح برشلونة المجال أمام الظهير الأيمن الأمريكي، عقب إعلان رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

Mohameed

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