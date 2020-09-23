صحيفة: الصين ليس لديها سبب للموافقة على صفقة تيك توك «القذرة»

2020/09/23 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقالت صحيفة تشاينا ديلي التي تصدر باللغة الإنجليزية المدعومة من الدولة، الأربعاء، إن الصين ليس لديها سبب للموافقة على الصفقة "القذرة وغير العادلة" القائمة على "التنمر والابتزاز" التي قالت شركة أوراكل وول مارت إنهما أبرمتهما مع بايت دانس.

وقالت في افتتاحية: "ما فعلته الولايات المتحدة لـ TikTok هو نفسه تقريبًا مثل رجل عصابات يفرض صفقة تجارية غير معقولة وغير عادلة على شركة شرعية".

أصدرت الشركات الثلاث بيانات متضاربة حول شروط اتفاقية تأمل أن تسمح لتطبيق الفيديو TikTok التابع لشركة ByteDance بمواصلة العمل في الولايات المتحدة ، حيث تخطط الحكومة لحظر التطبيق لأسباب أمنية.

قالت ByteDance إنها ستنشئ شركة فرعية أمريكية تسمى TikTok Global والتي ستمتلك 80٪ منها.

ومع ذلك ، قالت Oracle و WalMart إن ملكية غالبية TikTok Global ستكون في أيدي الأمريكيين ، امتثالًا لأمر تنفيذي في 14 آب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتخلى ByteDance عن ملكية TikTok في غضون 90 يومًا.

وقالت الافتتاحية "أصبح الأمن القومي السلاح المفضل ...



لواشنطن عندما تريد كبح صعود أي شركات من دول أجنبية تتفوق على نظيراتها في الولايات المتحدة".

وقال التعليق "Bytedance ...



لن تفقد السيطرة على الشركة فحسب ، بل ستفقد أيضًا تقنيتها الأساسية التي أنشأتها وتمتلكها.



"الصين ليس لديها سبب لإعطاء الضوء الأخضر لمثل هذه الصفقة."

تأتي مقالة تشاينا ديلي في أعقاب افتتاحية في جلوبال تايمز نُشرت في وقت متأخر من يوم الاثنين ، والتي قالت إن من غير المرجح أن توافق الصين على الصفقة.



يتم نشر جلوبال تايمز من قبل صحيفة الشعب اليومية الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم.

ووصفت افتتاحية أخرى في جلوبال تايمز نُشرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الصفقة بأنها "ابتزاز".

وقالت: "الصين كدولة كبيرة لن تقبل الابتزاز من الولايات المتحدة ولن تسلم السيطرة على شركة صينية ذات تقنية عالية إلى المبتزين".

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