2020/09/23 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: قوة من مكافحة الإرهاب تجري عمليات تفتيش في الجادرية بحثاً عن ’’مطلقي الكاتيوشا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: قوة من مكافحة الإرهاب تجري عمليات تفتيش في الجادرية بحثاً عن ’’مطلقي الكاتيوشا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).