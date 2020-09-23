صحة كردستان تعلن وصول عدد الاصابات بكورونا بالاقليم الى 42368 اصابة

2020/09/23 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة باقليم كردستان، ان عدد الاصابات بكورونا بالاقليم وصل الى 42368 اصابة.وقالت الوزارة في بيان ان "عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 42368 اصابة، 15849 في اربيل ، 14942 في السليمانية، 10124 في دهوك، 1453 في حلبجة".واضافت ان "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 27324 حالة، 12459 في اربيل ، 9670 في السليمانية، 3836 في دهوك، 1359 في حلبجة، وبلغ عدد حالات الوفاة 1553 حالة، 533 اربيل ، 801 في السليمانية، 190 في دهوك، و29 في حلبجة".وتابعت ان "الحالات الباقية التي يبلغ عددها 13491 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 2857 في اربيل ، 4471 في السليمانية، 6098 في دهوك، 65 في حلبجة"./انتهى10

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