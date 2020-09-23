العثور على مخبأ كبير للمواد المتفجرة جنوب بغداد

2020/09/23 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عثرت قوات الشرطة الاتحادية على مخبأ كبير للمواد المتفجرة جنوب بغداد.وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان قوة مشتركة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية في بغداد ، و"اللواء 42 الجيش العراقي" وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري عثرت على مخبأ سري للعصابات الارهابية يحتوي على كدس كبير للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في منطقة " مشروع الوحدة " جنوب العاصمة بغداد ، احتوى على 28 عبوة ناسفة مختلفة الانواع والاحجام ، و 25 قنبرة هاون ،وكمية من مادة C4 ، ومواد تستخدم في التفجيرات وعتاد احادية وشاشات مختلفة الانواع والاحجام "./انتهى9

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