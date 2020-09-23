المنافذ الحدودية تعلن ضبط تلاعب بوصف البضاعة في منفذ زرباطية الحدودي

2020/09/23 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط تلاعب بوصف البضاعة في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه "تم ضبط عجلة محملة بمادة (طابوق زينة) وبحمولة إجمالية قدرها (39طنا) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك بمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط".واضافت " انه تبين عند سيطرة البحث والتحري وتدقيق المعاملة ومعاينة البضاعة أن المادة المحملة طابوق عادي خلافٱ لمضمون المعاملة وممنوع استيرادها دعماً للمنتح المحلي".وتابع انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها"./انتهى10

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