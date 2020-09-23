2020/09/23 | 10:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب نائب الرئيس الأميركي ميك بنس إن طائرة الأخير أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير يوم الثلاثاء بعد أن اصطدمت بطائر في أثناء إقلاعها.وقال المكتب في بيان “انطلاقا من الحرص الزائد، عادت طائرة نائب … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائر يجبر طائرة نائب الرئيس الامريكي مايك بينس على الهبوط اضطرارياً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائر يجبر طائرة نائب الرئيس الامريكي مايك بينس على الهبوط اضطرارياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).