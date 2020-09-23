السلطات السعودية تقرر السماح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة

2020/09/23 | 10:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات في المملكة العربية السعودية السماح للمواطنين والمقيمين فيها بأداء مناسك العمرة ابتداء من 4 أكتوبر/تشرين الأول، بعد توقف دام قرابة سبعة أشهر بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فإن السماح … Readmore

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