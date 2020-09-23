اسعار النفط تنخفض بعد زيادة عدد المصابين بـ فايروس كورونا

2020/09/23 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تراجعت اسعار النفط ، وسط مخاوف من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى مزيد من القيود التي تقلل الطلب ، في حين أعطى تقرير الصناعة صورة مختلطة عن وضع الإمدادات في الولايات المتحدة.وتزايدت الإصابات بالفيروس مرة أخرى في بعض الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا بينما تجاوز عدد الوفيات […]

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