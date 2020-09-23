المجلس التنسيقي بين العراق والأردن ومصر يعقد جلسته الأولى في بغداد

2020/09/23 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2020)، بعقد جلسة للمجلس التنسيقي بين العراق والأردن ومصر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

وقال مجيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المجلس التنسيقي العراقي - الأردني - المصري، عقد جلسته الأولى، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف، أن "المجلس سيستعرض أهم الملفات المشتركة المكلف بها المجلس مع الجانبين الأردني والمصري، وانبثاق ست لجان رئيسية داخل المجلس".

وكان وزير التخطيط، خالد بتال، قد أعلن، الخميس الماضي، تشكيل المجلس التنسيقي المشترك بين العراق والاردن ومصر، تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية في عمان.

وقال بتال في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تم صدور أمر ديواني بتشكيل المجلس التنسيقي، العراقي- الاردني- المصري، في ضوء نتائج القمة الثلاثية، بين البلدان الثلاثة، التي عقدت في العاصمة الأردنية مؤخرا".

وأضاف، أن "تشكيل هذا المجلس، جاء بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، والسعي لتوسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاث، وتكامل المصالح بينها"، لافتاً إلى ان "المجلس سيتولى التنسيق المشترك، لزيادة حجم التعاون والدعم المتبادل".

ولفت إلى أن "المجلس سيكون برئاسته، ويضم في عضويته وزراء النفط والإعمار والصحة، والصناعة والشباب والكهرباء، بالإضافة إلى الامين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، ووكلاء عدد من الوزارات، وسفيري العراق، في كل من مصر والأردن".

وبين، أن "8 لجان سيتم تشكيلها ضمن إطار عمل المجلس، وهي لجنة النقل والاستثمار والإعمار- لجنة الطاقة والصناعة- اللجنة المالية والمصرفية- اللجنة السياسية والأمنية- لجنة التعليم والشباب - اللجنة الثقافية والإعلامية، واللجنة الزراعية"، موضحاً أن "الأيام والأسابيع القريبة المقبلة، ستشهد عقد العديد من الاجتماعات المشتركة، وبلورة رؤية موحدة للتعاون بين العراق والأردن ومصر".

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