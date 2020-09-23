زيدان يبحث محاسبة المعتدين على السفارات مع السفير الأمريكي

2020/09/23 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان بمكتبه، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات الموجودة في العراق.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى وتلقته (بغداد اليوم) إن "القاضي فائق زيدان بحث مع السفير الامريكي اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم".

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