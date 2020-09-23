عضو بالأمن النيابية يتهم ’’جهات متنفذة’’ بعرقلة حملة اعتقالات المتهمين بالفساد

2020/09/23 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأربعاء (23 أيلول 2020)، جهات ’’متنفذة’’ بـ ’’عرقلة’’ حملة مكافحة الفساد في العراق.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أغلب المتهمين بقضايا الفساد تابعون لأحزاب سياسية كبيرة ومتنفذة في العراق، الأمر الذي يدفعها لممارسة ضغوطها من أجل عرقلة حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "الأحزاب المتنفذة والكبيرة لديها أساليب كثيرة لعرقلة حملة مكافحة الفساد من خلال الاعتماد على أدواتها الداخلية"، لافتاً إلى أن "الجميع مُطالب بدعم الجهود الرامية لمكافحة الفساد لأن العراق على مفترق طرق".

واشار العزاوي إلى أن "محاربة الفساد لا تقل خطورة عن داعش وبقية التنظيمات المتطرفة بل انها اشد على أمن واستقرار البلاد، نظرا لما تخلفه من انعكاسات خطيرة داخل المجتمع العراقي".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، كشف أمس الثلاثاء، (22 أيلول، 2020)، عن خطوات وآليات عمل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، فيما أكد أن ما ينشر من اسماء على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها مطلوبة للقضاء بقضايا فساد، غير دقيق.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي اقامه في بغداد، إن "لجنة مكافحة الفساد برئاسة أبو رغيف، لن تلغي دور بقية المؤسسات المسؤولة عن مكافحة البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، ولن تستهدف اسماء محددة أو شخصيات محددة بقدر اعتمادها على ملفات خاصة بقضايا الفساد".

واضاف أن "هناك محاولات لتشويه عمل اللجنة او بث اشاعات حول منع سفر مسؤولين او حديث عن هرب مسؤولين".

وتابع أن "الحكومة لن تكشف عن اية أسماء حالياً قبل اكتمال التحقيقات، وما ينشر من اسماء شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق وستسمعون أسماء حقيقية قريباً ".

ومنذ الإعلان عن اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، يترقب العراقيون تحركات اللجنة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، الذي أكد أن مهام لجنته تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

وحتى اليوم، يعد اعتقال رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق، أحمد الساعدي، ومدير ومالك شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين، هو الأبرز، في وقت تفيد مصادر حكومية بالقبض على 6 مسؤولين كبار، إضافة إلى منع مسؤولين سابقين من السفر، لكن أعضاء بمجلس النواب يرون التحركات غير ناجعة حتى الآن.

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