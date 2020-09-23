الكاظمي يتلقى مطلباً بتثبيت عقود المفوضية العليا للانتخابات

2020/09/23 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خاطب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتثبيت موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر بيان عن مكتب الخالدي ان الأخير وخلال استقباله وفداً من ممثلي عقود مفوضية الانتخابات، اكد “سعيه لإدراج ملف تثبيت العقود على الملاك الوظيفي الدائم ضمن موازنة العام الحالي (٢٠٢٠)”.

وأشار الى “تواصله مع الجهات المعنية لتحقيق مطالب هذه الشريحة سيما مع قضاء غالبية موظفي العقود لفترة خدمة حكومية طويلة تتجاوز الـ١٢ سنة”.

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