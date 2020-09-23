جهاز مكافحة الإرهاب يشن حملات تفتيش بالجادرية بحثا عن مطلقي الكاتيوشا

2020/09/23 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، عمليات تفتيش وسط العاصمة بغداد بحثاً عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء.

مصدر أمني أكد أن القوة التابعة للجهاز طوقت منطقة الزوية بالجادرية بحثاً عن مطلقي الصواريخ وقنابر الهاون، بعد قطع جميع المداخل الفرعية منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر ان تلك العمليات جاءت على اثر سقوط عدة قذائف هاون على المنطقة الخضراء الثلاثاء الماضي.

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