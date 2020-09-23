القضاء يناقش مع امين بغداد الاجراءات القضائية في ازالة التجاوزات على الاموال العامة

2020/09/23 | 11:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الاربعاء ، امين بغداد المهندس منهل الحبوبي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الطرفين بحثا الاجراءات القضائية في ازالة التجاوزات على الاموال العامة وجهود امانة بغداد في اعادة بناء العاصمة واظهارها بالشكل الذي يعكس العمق التأريخي للمدينة” .

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