زيدان يبحث مع الحبوبي الاجراءات القانونية لازالة التجاوزات في بغداد

2020/09/23 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في مكتبه اليوم الأربعاء، مع امين بغداد منهل الحبوبي ، الإجراءات القضائية في إزالة التجاوزات على الأموال العامة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن الطرفين بحثا “جهود امانة بغداد في اعادة بناء العاصمة واظهارها بالشكل الذي يعكس العمق التأريخي للمدينة” .

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