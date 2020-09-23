زيدان يبحث مع السفير الامريكي محاسبة الجهات التي تقصف السفارات

2020/09/23 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر .وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن “القاضي فائق زيدان بحث مع السفير الامريكي اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات […]

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