المبادرة الإماراتية “20 في 2020” توفر الإنارة المستدامة لقرية في مصر

2020/09/23 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت “جائزة زايد للاستدامة” عن تركيب حلول للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية طورتها إحدى الجهات الفائزة بالجائزة، وذلك في قرية حبيشة ضمن محافظة أسيوط بمصر.يأتي ذلك في إطار المبادرة الإنسانية الإماراتية (20 في 2020) وبهدف تعزيز مقومات الحياة وتوفير مجموعة من المزايا لسكان القرية.وتم تركيب أكثر من 50 مصباح (LED) عالي الأداء والكفاءة […]

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