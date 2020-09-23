’محاسبة المعتدين على السفارات’.. مباحثات بين السفير الأميركي ورئيس مجلس القضاء

2020/09/23 | 12:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الأربعاء، السفير الأميركي ماثيو تولر.



وذكر بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (23 ايلول 2020)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل، بمكتبه اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد السيد ماثيو تولر".

واشار البيان الى ان "القاضي فائق زيدان بحث مع السفير الامريكي اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم" .

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