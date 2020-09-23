اعتقال صحفي في السليمانية بعد نشره مقالا عن رئيس الجمهورية

2020/09/23 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعتقلت قوة امنية من الاسايش الكاتب الصحفي بهروز جعفر في مدينة السليمانية على خلفية مقالا ناقدا كتبه عن رئيس الجمهورية برهم صالح.وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة انها علمت من صحفيين في السليمانية ان الاسايش اعتقلت بهروز وهو حاليا محتجزا في مركز شرطة أزمر.واشار الصحفيون، حسب بيان للجمعية، الى ان اعتقال بهروز جاء […]

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