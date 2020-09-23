تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومهاجمة الشعب الفلسطيني - عليان الهندي

2020/09/23 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عليان_الهندي عليان الهندي ترافق تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولتي الإمارات والبحرين العربيتين مجموعة من المقالات التي تهاجم الفلسطينيين، وتعتبرهم ناكرين للجميل الخليجي وأنهم من اتباع الماضي وليس المستقبل بهدف المحافظة على مصالحهم الخاصة، لاعتقاد هؤلاء الكتاب ،وهم وحدهم ومن يمثلهم في رأس السلطة، أن الفلسطينيين قد فوتوا كل الفرص للتوصل إلى سلام مع دولة إسرائيل.اشترك في كتابة هذه المقالات ......





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