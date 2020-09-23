زيدان وتولر يبحثان إجراءات القضاء في محاسبة المعتدين على السفارات

2020/09/23 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع السفير الأميركي ماثيو تولر إجراءات القضاء في محاسبة المعتدين على السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء، أن "القاضي فائق زيدان بحث مع السفير الأمريكي إجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم"

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